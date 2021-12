Le Roi appelle à aborder l'avenir avec confiance même si "le chemin reste long"

Le Roi a appelé vendredi les Belges à aborder l'avenir avec confiance. Dans une fin d'année marquée par une nouvelle vague de la pandémie, il a insisté sur l'importance de se montrer responsable et de s'inscrire dans la durée.

"N'ayons pas peur de l'avenir. Abordons-le avec confiance". Par ces mots, le chef de l'État a conclu le traditionnel discours de Noël au cours duquel il a évoqué l'"impatience", le "découragement et parfois même "l'exaspération" qui s'installent dans la population face à la crise sanitaire "qui n'en finit pas". "Ces sentiments sont compréhensibles. Mais ils ne doivent pas nous empêcher de voir ce qui a été réalisé depuis près de deux ans", a-t-il ajouté.

Malgré le "tâtonnement", le pays continue à fonctionner, fait remarquer Philippe. Et des résultats tangibles le montrent, comme l'économie qui résiste et le cap des cinq millions d'emplois franchis.

"Le chemin reste long. Nous devons apprendre à vivre avec le corona, mais nous avons désormais une perspective de sortir de la crise actuelle." Le Roi Philippe

Face au virus, le pays est aussi mieux armé qu'il y a un an, estime le Roi qui met en avant les vaccins contre le Covid-19. "Le chemin reste long. Nous devons apprendre à vivre avec le corona, mais nous avons désormais une perspective de sortir de la crise actuelle et de soulager enfin le secteur des soins de santé", a-t-il ajouté avant de saluer "l'engagement exceptionnel" de ce personnel, mais également les efforts fournis par les enseignants et les directeurs d'école.

D'autres défis

La pandémie n'est pas le seul défi qui attend la société belge. Le Roi a cité la relance économique, la lutte contre la pauvreté, les questions migratoires et le changement climatique. Il a aussi évoqué les inondations qui ont frappé une partie du pays en juillet et la reconstruction à l'œuvre. "Nous exprimons le vœu que ce travail s'accélère sur le terrain afin de permettre à chaque sinistré de retrouver au plus vite un chez-soi sûr et chaleureux", a-t-il souligné.