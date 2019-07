Le Roi appelle le monde politique au dialogue et à la coopération

Dans sa traditionnelle allocution télévisée à l’occasion de la Fête nationale, le souverain a appelé les élus à entendre les préoccupations des Belges en matière d’emploi, de climat, de précarité et de migration. "C'est le discours le plus politique en 6 ans de règne", analyse Vincent Dujardin (UCL).

De quoi remémorer au monde politique qu’il y a deux mois, les Belges ont accordé leur confiance à des hommes et des femmes dont ils attendent qu’ils apportent désormais "des réponses à leurs préoccupations", en matière "d’emploi, de climat, de précarité et de migration" - quatre dimensions déjà évoquées dans le discours de Noël.

Pour Vincent Dujardin, professeur d'Histoire contemporaine à l'UCL, ce discours est "le plus politique en 6 ans de règne du Roi Philippe". En 2014 par exemple, au sortir des urnes, le souverain avait attendu la fin de son discours. Ici, il le consacre à la question politique dans son entièreté. Toutefois, l'appel lancé l'est "sur un ton prudent", avec de l'encouragement. "Le Roi dit en effet sa foi dans la capacité des Belges à trouver des solutions, il n'est pas affligé".

Et ce, sans évoquer, cette fois, les Diable Rouge, ni même, comme l’an dernier, la mémoire du Roi Baudouin, décédé il y a plus de 25 ans désormais. Non, l’heure était ici à un appel clair à l’action. Dans un laps de temps le plus bref soit-il.