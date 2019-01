Le Roi salue la mobilisation des marcheurs pour le climat et des gilets jaunes

"Ce qui doit aussi nous encourager, c'est la mobilisation citoyenne qui illustre bien la vitalité de notre société et le souhait de contribuer à forger ensemble notre avenir. Nos démocraties sont sous pression, mais elles sont bien vivantes. Elles sont notre fierté et restent porteuses d'idéaux et de valeurs irremplaçables comme celles de l'écoute et du dialogue. Les divers mouvements auxquels nous assistons expriment une volonté d'action collective. Ils demandent une nouvelle dynamique économique et sociale, plus équitable. Et une adaptation fondamentale de nos modes de vie afin d'éviter un dérèglement irréversible de notre planète", a déclaré le chef de l'Etat.