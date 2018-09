Le Royaume-Uni sanctionné par l'Europe pour importations frauduleuses de biens chinois

"Bien qu'il ait été informé des risques de fraude liés à l'importation de textiles et de chaussures originaires de la République populaire de Chine dès 2007 et qu'il lui ait été demandé de prendre des mesures appropriées de maîtrise des risques, le Royaume-Uni n'est pas intervenu de manière efficace pour empêcher la fraude ", poursuit la Commission.

L'Olaf avait révélé qu'entre 2013 et 2016, des montants de droits de douane importants avaient été éludés grâce à de fausses factures, des factures fictives et en présentant des déclarations de valeur en douane incorrectes. Or, les droits de douane font partie des ressources du budget de l'UE. L'Olaf, qui estimait alors le préjudice à 2 milliards d'euros, avait recommandé à l'Union de "récupérer l'argent" auprès "du gouvernement du Royaume-Uni".