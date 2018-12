Le SPF Finances perquisitionné dans le cadre du dossier des avoirs libyens gelés

Lire plus

Le versement avait été mené "au profit d'une entité non identifiée, mais dont on suspecte qu'il s'agit de la LIA, l'organe officiel de l'Etat libyen ", précise le communiqué. L'ancien directeur général n'est autre que Marc Monbaliu.

Par ailleurs, une perquisition a été menée au service de la Trésorerie du SPF Finances en vue "d'éclaircir le rôle de l'administration dans les décisions du versement des intérêts des fonds libyens et dans le but d'identifier plus précisément le destinataire".