Le Trésor valide le dégel des intérêts des fonds libyens

Nouvelle journée d’auditions en commission Finances et Budget de la Chambre ce vendredi. Et toujours les mêmes questions sur les lèvres des députés. Qui a accepté le dégel des intérêts de ces fonds bloqués sur des comptes d’Euroclear? Où est parti l’argent? Quels sont les montants libérés? Alexandre De Geest, l’administrateur général de la Trésorerie, a profité de l’occasion pour préciser que la décision de dégel avait été la bonne.

"Ce n’est pas le dossier le plus compliqué à traiter", a d’emblée déclaré le patron du Trésor, avant de préciser qu’un groupe d’experts auprès du Conseil européen avait validé le dégel des intérêts des fonds libyens dans le courant du mois de septembre 2011. C’est sur base du mail d’un responsable belge de ce groupe que la Belgique avait accepté de dégeler les intérêts de ces fonds. On parle d’un montant estimé, au fil du temps, entre 1,5 et 2 milliards d’euros repartis vers la Libye.