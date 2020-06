Le barreau de Bruxelles attend son nouveau bâtonnier

Dans un paysage judiciaire belge éclaté en de multiples entités, le bâtonnier de Bruxelles reste un symbole fort. Représentant du 3e barreau francophone au monde (après Paris et Montréal) - et le premier de Belgique, de très loin -, son poids est massif. Au total, il comprend 5.180 avocats, qui pèsent pour 563 millions d'euros de chiffre d'affaires (1,23% du produit intérieur brut de la Région bruxelloise).

Le premier apparaît comme le candidat "naturel" et le premier à s'être porté candidat. Parfait bilingue - des études de droit à Namur et à la KULeuven -, cet homme de 51 ans est associé au cabinet d'affaires Crowell & Moring, spécialisé en droit du travail. La seconde a déposé sa candidature plus récemment. À 49 ans, elle est diplômée de l'UCLouvain et a créé son propre cabinet en 2007, NDW Law Office, où elle s'est spécialisée dans le droit des assurances. Et elle entend bien créer la surprise.