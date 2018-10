Le bitcoin n'est plus présumé comme spéculatif

Depuis son apparition, le bitcoin n’a cessé de susciter des interrogations quant à son traitement fiscal. Interrogations légitimes quand on sait que, même si la valeur du bitcoin a fortement reculé, une personne qui a acquis un bitcoin en 2011 et le revend aujourd’hui réalise une coquette plus-value d’environ 5.970 euros.

Bien que positif sur cette évolution, Me Homans épingle certaines questions encore sans réponse. Il souligne notamment qu’un doute subsiste sur l’importance qu’il convient d’accorder à chacun des critères. Quels sont les critères essentiels et ceux qui sont accessoires? La question n°15, par exemple, pourrait être assimilée à un critère essentiel: "Avez-vous eu recours à l’emprunt pour financer vos achats de crypto-monnaies?" A contrario, la question n°11 semble plus accessoire: "Etes-vous actif dans la communauté crypto-currency sur les forums ou via les blogs?"