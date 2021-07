Le boom des offres d'emploi évoque une forte sortie de crise

Au 2e trimestre, les offres d'emploi qualifié ont bondi de 30% en Belgique, observe Michael Page. Et à l'avenir, les candidats vont se jouer des frontières.

Le spécialiste du recrutement des employés, cadres et managers Michael Page a eu une petite surprise en consultant le bilan de ses missions entrantes au deuxième trimestre: le nombre d'offres d'emploi à traiter a bondi de 30% par rapport à la même période de 2019. "C'est stupéfiant. Aujourd'hui, un candidat sur deux refuse une offre d'emploi. Nous nous attendions à revenir petit à petit vers un marché de candidats (plutôt que d'employeurs, NDLR) après la crise sanitaire, mais jamais nous n'avions imaginé que cela se produirait aussi vite", commente Grégory Renardy, directeur exécutif du bureau pour la Belgique. "Les entreprises doivent se battre pour attirer les meilleurs candidats."

"Aujourd'hui, un candidat sur deux refuse une offre d'emploi." Grégory Renardy Directeur exécutif de Michael Page Belgium

Une telle augmentation, c'est du jamais vu de mémoire de recruteur. Seul point de comparaison concernant l'amplitude du phénomène: l'an dernier, quand la crise s'est déclenchée, du jour au lendemain les offres d'emploi avaient chuté de moitié. La reprise s'annonce donc plus vigoureuse qu'attendu.

Les employeurs recherchent avant tout des travailleurs qualifiés et privilégient les profils directement liés au monde de l'entreprise: technologues et techniciens, commerciaux, financiers, ingénieurs. "Le mouvement est encore plus marqué, en toute logique, pour les profils qui étaient déjà en pénurie auparavant, comme les spécialistes en technologies de l'information", poursuit Grégory Renardy.

+30% Au 2e trimestre 2021, Michael Page Belgium traite 30% d'offres d'emploi en plus qu'à la même période de 2019.

Les commerciaux constituent un bon indicateur: ce sont les premiers à trinquer quand on entre en crise et qu'on désinvestit, mais aussi les premiers qu'on s'arrache à nouveau quand on en sort et qu'on réinvestit. Or ils font partie aujourd'hui des profils les plus recherchés.

Le fossé se situe toutefois entre les personnes qualifiées et les non-qualifiées. Michael Page estime que celui-là va continuer à s'agrandir. La digitalisation et l'automatisation vont renforcer cette tendance.

Délocaliser le travail

Qui dit digitalisation, dit aussi télétravail. Nombre d'employeurs ont intégré cette nouvelle donne dans leur organisation, souvent en adoptant dès aujourd'hui un modèle hybride avec des prestations en partie au bureau, en partie à domicile ou ailleurs. Mais Michael Page va un pas plus loin dans l'analyse: grâce à la généralisation du télétravail, pronostique-t-il, "les employeurs pourront recruter à travers le monde et ainsi agrandir le nombre de candidats potentiels". En d'autres mots, la localisation du candidat ne sera plus un critère dans le processus de recrutement. Et en délocalisant le travail, on devrait aussi contourner le problème des pénuries.

"Délocaliser le travail est un enjeu majeur. On ne sait trop où l'on va dans ce nouveau contexte, mais nous anticipons un bouleversement." Grégory Renardy Directeur exécutif de Michael Page Belgium

"C'est un enjeu majeur, commente Grégory Renardy. On ne sait trop où l'on va dans ce nouveau contexte, mais nous anticipons un bouleversement. Aussi bien pour les candidats, qui auront accès à de multiples entreprises à l'international, que pour les employeurs, qui pourront recruter à travers tous les pays. Demain, les candidats belges seront en concurrence avec des Indiens et des Américains. Et nous devrons trouver de nouveaux équilibres notamment sur les aspects salariaux (et fiscaux) liés aux fonctions."

Plusieurs géants de la Silicon Valley ont déjà amorcé le mouvement. Parmi eux, le réseau des réseaux Facebook a frappé fort: son CEO Mark Zuckerberg a annoncé, il y a juste un mois, qu'il permettrait désormais aux employés de prester du travail à distance à travers les frontières. Dans cette course future, les travailleurs belges ne seront pas nécessairement discriminés en raison d'un niveau de coûts salariaux élevé, ajoute le directeur de Michael Page Belgium: ils ont d'autres qualités à faire valoir, telles que le niveau de leurs formations, la réputation d'expertise de leur pays et leurs compétences linguistiques.