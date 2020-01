Le "cash for cars" annulé par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle annule, dans un arrêt rendu jeudi, la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité. Une mesure plus connue sous le nom de "cash for cars".

Le système, introduit par le gouvernement fédéral et entré en vigueur le 1er janvier 2018, offrait la possibilité, pour les travailleurs qui bénéficient d'une voiture de société, d'y renoncer et, en échange, de recevoir une allocation défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, en d'autres mots: du cash. Concrètement, l'employé avait le choix entre garder sa voiture ou la restituer ainsi que tous les avantages qui allaient avec (carte carburant, etc.) en échange d'une somme d'argent, qui pouvait aller jusqu'à 700 euros net par mois. Le cash for cars était traité fiscalement de façon similaire à l'avantage en toute nature "voiture de société". Mais le système ne devrait pas manger à grand monde. En 2018, à peine 0,065% des voitures de société étaient échangées contre une allocation mobilité, et fin 2019, ce taux s'élevait à 0,175%.