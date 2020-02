Le cdH réclame la transparence sur les prix des transactions immobilières

"Nous devons tout faire pour maintenir la classe moyenne à Bruxelles, ce qui passera notamment par un meilleur accès à la propriété, estime l'humaniste bruxellois. Une plus grande transparence du marché immobilier permet de garantir des prix plus justes en fournissant au citoyen lambda les informations dont disposent les professionnels de l'immobilier: les notaires, les banques, les promoteurs... L'État peut décider que ce privilège permettant d'avoir un accès prioritaire aux biens les plus avantageux n'a plus lieu d'être et mettre un terme à cette asymétrie de l'information."