Le cdH s'est trouvé un nouveau siège

Le cdH a mis en vente son siège historique de la rue des Deux Églises, à Saint-Josse. Ce bâtiment, avec son emblématique façade recouverte de faux écrans de télévision orange, n'a pas encore trouvé preneur. Gauthier de Sauvage, le secrétaire général du parti humaniste, confirme les intentions de vente , "mais les négociations n'ont pas encore abouti", insiste-t-il. Le parti occupe cet immeuble de six étages sur 2.500 m² depuis plus de 50 ans , à l'époque où il se nommait encore PSC.

Un bâtiment de six étages dont plusieurs sont inoccupés, mais qu'il faut chauffer malgré tout, ça coûte beaucoup d'argent.

On sait aujourd'hui où le cdH va s'installer. Il ne va pas loin, à 300 mètres seulement de la rue des Deux Eglises. Le parti humaniste prend en location une partie d'un bâtiment, rue du Commerce, n°123 à 1000 Bruxelles. Une trentaine de collaborateurs va déménager sur un plateau situé au 2e étage de cet immeuble, qui a déjà comme locataire le WWF. Une grande salle de réunion et deux autres plus petites sont aussi prévues.