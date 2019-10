"Le centrisme doit redéfinir le progrès" (Laurent de Briey, cdH)

Après 15 ans de pouvoir et une dégringolade électorale qui lui fait craindre le pire, c’est-à-dire la disparition, le cdH choisi l’opposition et se lance dans un processus de refondation qui doit durer deux ans. Ce travail est piloté par le président Maxime Prévot bien sûr mais également par un Laurent de Briey rodé à la réflexion sur les modes d’action politique. Rencontre.

Philosophe de formation, Laurent de Briey a participé à l’élaboration et la mise en œuvre du Pacte d’excellence lorsqu’il œuvrait au cabinet de Marie-Martine Schyns, alors ministre de l’Enseignement. Il fut directeur du centre d’étude du cdH et l’un des théoriciens de l’humanisme démocratique, doctrine sollicitée en son temps par Joëlle Milquet pour faire évoluer le PSC en cdH.

Laurent de Briey est également le fondateur d’E-Change, un groupe de réflexion se proposant de transcender les clivages, qu’ils soient politiques, philosophiques ou partisans, pour améliorer la gouvernance publique dans son ensemble. L’Echo a rencontré ce pilote du changement dont la lourde tâche sera de coordonner la formalisation d’une nouvelle doctrine centriste. Il prévient, le parti devra sortir de l’académisme qui avait accompagné la transformation du PSC en cdH.

"Nous sommes en train de faire le tour des arrondissements, c’est une phase d’écoute interne, attaque-t-il. Au mois de janvier, le processus va s’ouvrir vers l’extérieur". En clair, vers la société civile. Sentant un enthousiasme certain dans le parti, couplé parfois à des interrogations "sur l’ampleur du processus", Laurent de Briey constate: "On est dans un contexte de montée des populismes. Aucun parti traditionnel ne va bien. Il y a un besoin urgent de redéfinir un imaginaire politique, pour répondre à cette peur de l’avenir que l’on sent dans la population. Pour une personne qui estime que son enfant vivra mieux qu’elle, cinq pensent le contraire."

"Notre opposition doit être participative. En cohérence avec notre refondation."

Le message centriste a beaucoup de mal à passer, pourquoi y réussirait-il mieux demain qu’hier, a fortiori dans un contexte tel que celui-là? "Notre objectif est de retrouver une conception du progrès qui fasse gagner tout le monde, place Laurent de Briey. Le message centriste, c’est l’idée qu’on ne va pas faire gagner les uns au détriment des autres. Ces cinquante dernières années, on a cru que tout le monde aurait plus car le gâteau ne cessait de grandir. Il y a eu une première phase de croissance qui est celle de l’avènement de l’État providence et puis la période néolibérale avec l’acceptation par la gauche du jeu de la compétitivité. Même si des inégalités perduraient, cela permettrait que d’améliorer le sort des plus pauvres. Une fois qu’il n’y a plus de croissance, il n’y a plus ce fameux ruissellement de la richesse dans les classes sociales. Restent les inégalités et la question du partage du gâteau redevient cruciale."

Chèvre-choutisme

Faire gagner les uns sans faire perdre les autres. Ambition illusoire, demande-t-on. "Sans cette redéfinition du progrès, les centristes resteront chèvre-choutistes. Le processus de refondation doit interroger sur ce qui pourrait être mieux pour tout le monde. Un processus participatif doit mener à la construction de quelque chose de positif en fonction des capacités de chacun. Il ne faut pas se contenter de dire qu’on change un rapport de force, car cela crée des résistances. Nous ne voulons pas construire un nouveau rapport de force mais réduire le rapport de force."

"L’humanisme doit être porté par des propositions radicales."





Le concept d’humanisme semble-t-il désuet ou fourre-tout? "On ne l’a pas assez incarné, concède-t-il. L’humanisme doit être porté par un certain nombre de propositions radicales. Mettre l’humain au cœur des préoccupations demande des changements très importants. Cela fait 15 ans que le cdH était au pouvoir sans être un parti dominant. Nous n’avons pas joué la participe-opposition ce qui nous a permis d’avoir un beau bilan. Mais cela ne nous a pas rendu plus lisible. C’est pour cela que le choix de l’opposition apparaissait nécessaire. Il faut retrouver une audace et la clarté du message." Quelle doit être la stratégie d’opposition du parti? "Elle doit être cohérente avec le processus de refondation. On doit faire une opposition participative. Eviter la critique permanente, rester sur nos fondamentaux en soulignant ce qui manque. L’assurance autonomie est un bel exemple de ce qui manque."

Ambition "radicale"

On se demande si cela suffira dans un contexte de désinformation qui profite aux populistes. Il coupe. "Il faut quatre éléments. D’abord un nouveau récit politique: dire où l’on va. Il faut des propositions structurantes dans des domaines clés comme le climat, le vieillissement, l’expansion du numérique par exemple. Il faut ensuite des mesures ‘quick win’. En mobilité, il y a moyen de changer les choses en quatre ou cinq ans. Il faut enfin une dimension participative pour obtenir l’adhésion des citoyens. C’est ce qu’on essaye de faire à notre échelle."

"Il y a un décalage entre ce que nous voulons être et la façon dont nous sommes perçus."