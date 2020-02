Le changement climatique en cartes interactives

L'Agence européenne pour l'environnement vient de publier des cartes qui projettent l'Europe climatique en 2100. Le constat est préoccupant et la Belgique ne sera pas épargnée.

Vagues de chaleur, inondations et sécheresses...: l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a cartographié de manière interactive les implications du changement climatique à l'horizon 2100 . Ces dérèglements climatiques auront des conséquences néfastes sur les écosystèmes mais aussi sur l'économie, la santé et le bien-être.

Face à cela, l'AEE préconise deux actions ciblées. D'abord, il faut s'adapter aux conditions climatiques actuelles et à leur aggravation dans le futur. Ensuite, il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre . D'après l'AEE, l'impact sera moindre si les efforts de la communauté internationale permettent de rester en dessous de la barre de 2°C d'augmentation des températures, comme l'exige actuellement l'accord de Paris. Un objectif qui, pour l'instant, reste utopique.

La Belgique pas épargnée

Le plat pays sera plus ou moins touché par les dérèglements climatiques mais c'est l'élévation du niveau de la mer qui aura le plus d'impact sur nos citoyens. Selon un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), le niveau de la mer du Nord pourrait augmenter jusqu'à 1,10 m à la fin du siècle, selon les pires scénarios. Cependant, l'AEE, se basant sur diverses études, n'exclut pas des projections plus élevées allant de 1,5 m à 2,5 m. En 2300, le niveau de la mer pourrait même grimper de 5,4 mètres, si les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître. Cette hausse devrait être commune à toutes les régions côtières européennes.