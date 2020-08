Le chômage augmente de 3,4%, selon l'Onem

L'Onem a indiqué ce vendredi que 4.624 chômeurs de plus ont été indemnisés en juillet en Région bruxelloise, 3.978 en Wallonie et 2.416 en Flandre.

Tandis que le chômage temporaire continue de diminuer, le chômage a augmenté de 3,4% en juillet 2020 par rapport à l’année précédente, selon l’Onem. Dans son communiqué publié ce vendredi, l’Office national de l’emploi indique qu’au total 332.514 chômeurs complets ont été indemnisés, ce sont 11.018 de plus qu’en juillet 2019. Cette augmentation du chômage sur une base annuelle concerne toutes les Régions : elle s’élève à 3,8% dans la Région de Bruxelles-Capitale, 3,6% en Flandre et 3,0% en Wallonie. Au niveau national, la catégorie des chômeurs de moins de 25 ans (+8,3%) et celle des chômeurs entre 60 et 65 ans (+11,1%) présentent la plus forte hausse.