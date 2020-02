Le climat s'invite parmi les priorités des grands patrons

De nombreuses entreprises encouragent leurs travailleurs à travailler à domicile. Quelque 43% des répondants se préparent à une augmentation du télétravail. Ils établissent des budgets de mobilité plus transparents pour pouvoir évaluer les répercussions sur l’environnement. Et ils ne planifient des voyages d’affaires qu’en cas d’extrême nécessité. "Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises optent pour des sources d’énergies renouvelables", note Fabrice Grognard, associé chez BDO Belgique.