Le code de la route entame sa modernisation

Nouveaux règlements de circulation, création de panneaux inédits et directives de sécurité: le nouveau code de la route opère sa mutation. Si le projet devrait aboutir d'ici la fin de l'année, son application ne devrait être effective qu'à partir du 1er janvier 2021.

Porté et supervisé par le ministre de la Mobilité, François Bellot, le nouveau code de la route est sur la voie de la concrétisation. Plusieurs nouveautés présentes dans le prochain règlement ont été dévoilées par La Dernière Heure. Parmi elles, l'autorisation des tests de véhicules autonomes sur nos routes.

Mise en place de panneaux inédits

Jusqu'alors absent du paysage routier, un panneau prévenant de l'entrée dans une zone de brouillard sera créé. Bien entendu, il s'avère difficile de prévoir à l'avance un brouillard et de le signaler par un panneau fixe. Cette nouvelle signalisation sera donc destinée avant tout pour les panneaux à message variable.

Le code de la route prévoit également l'introduction d'un panneau signalant la présence d'ornières et de crevasses sur la chaussée.

Un panneau inédit d'obligation va également voir le jour. Il instaure l' usage obligatoire des feux de croisement, au premier chef dans les tunnels. Autre changement, l'obligation de placer le triangle de danger est supprimée sur l'autoroute, s'il n'est pas possible de faire fonctionner simultanément les feux indicateurs de direction.

Règles de circulation et de dépassement

Manœuvrer trop près d'un cycliste pourra être passible d'une verbalisation du conducteur. Le but de cette règle réside dans une meilleure protection des cyclistes qui doivent éviter entre autres les portières qui s'ouvrent de manière inopinée.

Nouveauté pour les ronds-points, les usagers qui y entrent par la bande de gauche ne pourront plus le quitter à la première sortie. Une règle qui entend lutter contre les usagers qui empruntent la file de gauche pour se rabattre une fois engagés sur le rond-point.

Quelles nouveautés pour les deux-roues?

Le nouveau code de la route introduit de nouvelles directives concernant la circulation des cyclistes. En vue d'assurer la sécurité des plus jeunes, les cyclistes âgés jusqu'à 10 ans se verront autorisés à rouler sur le trottoir. Un seuil relevé d'un an par rapport à l'ancien règlement.

Dans une même optique de sécurité, le port d'une ceinture de sécurité sur un siège adapté au vélo est requis pour les enfants de moins de 3 ans . Le siège doit au minimum disposer d'une ceinture, d'un dossier et d'un repose-pieds. Les enfants doivent en outre être capables de se maintenir assis contre le dossier sans l'aide de la ceinture.

Pour fluidifier le trafic des vélos, certains carrefours se verront dotés d'un système de feu spécial. Il inclura une "phase verte" sur l'ensemble du carrefour entièrement dédiée aux cyclistes et aux piétons, avec interruption totale du trafic automobile durant cette phase.

Dans le même sens, des zones cyclables , limitées à 30 km/h, comprenant une ou plusieurs rues, seront instaurées. Sur celles-ci, les cyclistes auront toujours la priorité. Ouverte aux véhicules à moteur, la zone n'autorise cependant pas le dépassement des cyclistes. Ces espaces seront indiqués par des panneaux d'entrée et de sortie et autorisent le cycliste à circuler sur l'ensemble de la voie quand elle n'est ouverte que dans son sens de circulation.

Autre nouveauté, la possibilité pour les vélos de remonter les files de véhicules à l'arrêt ou roulant à faible vitesse, et de circuler entre les files et les bandes de circulation.

Les speed pedelec, des vélos électriques, pourront désormais circuler à deux de front en agglomération. Ils seront classés comme des cyclos de classe P, et seront soumis à des obligations. Les utilisateurs devront avoir au minimum 16 ans, immatriculer leur vélo, être munis d'un casque et passer un permis théorique et pratique.