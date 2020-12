Le code rouge dans les écoles semble efficace

C omment a évolué l'épidémie de coronavirus au sein des écoles depuis le début du mois de septembre? Le réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement, 1er réseau officiel) a fait le point à l'aide des données récoltées par les centres PMS.

Il aura fallu environ cinq semaines à compter de la rentrée pour que le virus ne commence à mettre le feu aux écoles. Depuis le début de l'année scolaire, l'absentéisme global aura été de 5,3% dans le fondamental et de 5,2% dans le secondaire. L'absentéisme lié au Covid , lui, se sera élevé à respectivement 0,6 et 0,7%.

La décision prise de mettre tout l'enseignement à l'arrêt durant les deux premières semaines de novembre aura été littéralement salvatrice. Alors qu'on comptait 1.466 cas de Covid juste avant les vacances, ce chiffre est tombé à 106 durant la première semaine après la rentrée. Fin octobre, 6.691 élèves étaient absents (sur 200.000), ainsi que 2.594 enseignants (sur 30.000). Ils n'étaient plus que 718 élèves et 616 profs absents à la mi-novembre, un chiffre qui a encore baissé par la suite.

Les données confirment aussi un autre ressenti qui émanait du terrain: les contaminations et les absences pour quarantaine ont été beaucoup plus fréquentes dans les grandes villes (Bruxelles, Liège), mais aussi dans le Hainaut Centre et en Wallonie picarde, que dans le Brabant wallon, le Namurois ou le Luxembourg.