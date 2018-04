Le cohabitant légal n'a toujours pas les mêmes droits

Contrat notarié

C’est pourquoi le médiateur fédéral recommande au Parlement d’apporter plus de clarté dans le statut des cohabitants légaux et d’uniformiser les règles suivant les domaines du droit afin d’éviter de mauvaises surprises, particulièrement en cas de décès. "Dans l’état actuel des choses, il est difficile, voire impossible pour tous les cohabitants légaux, d’évaluer correctement les conséquences juridiques de leur choix et les modalités pratiques de celui-ci. Une définition identique de la cohabitation légale dans tous les secteurs du droit serait bénéfique pour la transparence et la sécurité juridique du citoyen", estime la médiatrice fédérale Catherine De Bruecker.