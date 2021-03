Le commerce non essentiel repart sur son fonctionnement de novembre

Malgré un problème de rentabilité d'une ouverture sur seul rendez-vous, les commerces non essentiels ressortent les recettes de novembre. Et font la moue.

À compter de ce samedi et pour quatre semaines, le shopping non essentiel en couple ou en solo passera par une prise de rendez-vous préalable. Un maximum de 50 personnes à la fois seront tolérées au sein des points de vente de plus grande superficie. Les livraisons à domicile et le "click-and-collect" restent possibles, sans contact physique ni entrée en magasin. Du côté des métiers de contact, c'est la douche froide: fermeture totale.