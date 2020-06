Le congé parental corona rencontre moins de succès auprès des indépendants

Les indépendants font moins appel au congé parental corona que les employés. Plus de 1.000 demandes ont été enregistrées pour les premiers auprès d’Acerta, contre plus de 60.000 pour les seconds.

Environ 3 semaines après l’approbation du congé parental corona pour les indépendants, Acerta comptabilise 1.093 demandes. "Il s’agit d’un succès prudent", relève Acerta, qui note un contraste avec la popularité du droit-passerelle, pour lequel le service RH comptabilisait, en moyenne, 90.000 demandes par mois (mars, avril et mai). Et le contraste est encore plus fort par rapport au nombre de salariés ayant décidé de faire appel à ce congé parental particulier, puisqu’au 3 juin, Acerta recensait plus de 60.000 demandes.