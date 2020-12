Le coronavirus entraîne une chute des redoublements...

1. Le redoublement a coûté 391 millions d'euros en 2019

Alors qu'une scolarité normale dure douze ans, on observe toujours qu'une proportion importante d'élèves suit une trajectoire plus longue. En 2018-2019, 13% des jeunes fréquentant l'enseignement primaire ordinaire étaient en retard scolaire. C'était le cas de 44% de ceux de l'enseignement secondaire. Sans surprises, ce sont les filières professionnelles (84% en 3e secondaire) et techniques de qualification (75% en 3e secondaire) où l'on trouve le plus d'élèves en retard.