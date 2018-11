Le couple De Gucht ne veut pas d'un arrangement avec le fisc

Karel De Gucht et son épouse Mireille Schreurs n'ont pas accepté l'arrangement concernant le dossier ouvert par l'inspection spéciale des Impôts (ISI) à leur encontre. Le dossier était traité ce mercredi devant la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Gand.

En 2010, le fisc a commencé à enquêter sur Karel De Gucht et son épouse Mireille Schreurs en s'intéressant à une villa achetée en Toscane. Le fisc s'est alors penché sur les comptes du couple et a épinglé une transaction sur actions datée de 2005. A ce moment, Karel De Gucht a réalisé un bénéfice d'1,2 million d'euros en vendant des actions d'une entreprise minière, et c'est sur cette transaction que le fisc réclame 976.282,71 euros au couple. En février 2010, l'ISI avait prolongé le délai de contrôle de trois à sept ans, parce qu'il y avait, selon elle, des indices de fraude.