Le coût de la vie a augmenté de 38,8% depuis l'an 2000

En Belgique, l'augmentation a été encore un peu plus élevée et atteint, pour la période 2000-2017, 38,8%. Ce sont principalement l'alcool et le tabac qui ont connu les plus fortes hausses, selon des chiffres publiés lundi par l'Office statistique européen Eurostat.