Le coût des prothèses dentaires s'envole

La Mutualité chrétienne (MC) veut plafonner les prix et honoraires des dentistes. La Société de médecine dentaire estime que, pour éviter ces variations de prix, une harmonisation des systèmes est indispensable. La MC souhaite que les prothèses dentaires soient remboursées par l’assurance générale, et pourquoi pas viser la gratuité

La Mutualité chrétienne (MC) estime que le coût des prothèses dentaires est trop élevé en Belgique. Réguler et imposer un plafond des prix du matériel et des honoraires des dentistes devient une mesure indispensable.

Les dentistes, conventionnés ou non, fixent librement leurs honoraires et le prix des prothèses, des montants parfois très élevés sans justification précise. "Pour rendre les prothèses accessibles à tous, la transparence et une régulation s’imposent", affirme le secrétaire général de la Mutualité chrétienne, Jean Hermesse. 660 euros pour une couronne, 850 euros pour un implant dentaire, 1.850 euros pour les deux ou encore 1.990 euros pour un bridge sont les montants moyens facturés aux membres de la Mutualité, souscrits à son assurance facultative Dento +, pour des prothèses dentaires.

Pour la MC, une régulation est indispensable et ces coûts devraient être remboursés par l’assurance obligatoire, "à condition toutefois que les prix du matériel médical soient plafonnés et que des honoraires maximums soient fixés. Sans cela, on assistera à une spirale inflationniste du coût des prothèses", explique Jean Hermesse dans un communiqué de presse ce mercredi.

Un manque de transparence?

Les résultats d’une étude comparant les factures de l’assurance facultative de la MC, entre 2016 et 2018, montrent que les coûts pour un même type de prothèse sont très différents, pouvant passer de 1.000 euros à 3.200 euros. Les prix des implants, couronnes et bridges ont été assez stables, ce qui n’est pas le cas des inlay/onlay et les attachements qui ont augmenté de 16,5 à 31% en deux ans.

"Certes, note Jean Hermesse, le choix des matériaux utilisés peut parfois expliquer des différences de prix pour un même type de prothèse ou d’implant, mais on ne connaît pas le coût réel du matériel dentaire, ni d’ailleurs le coût de la main-d’œuvre du prothésiste dentaire." La MC demande à ce que les dentistes donnent davantage d’information sur le matériel utilisé et facturé par les fournisseurs et laboratoires, ce qui est actuellement le cas en Allemagne, diminuant considérablement les coûts pour le patient.

Pour la Société de médecine dentaire (SMD), il existe une multitude de soins dentaires, individualisés en fonction de chaque client et avec donc forcément des coûts très différents. "Entre une couronne visible en céramique, réalisée avec des techniques très actuelles, et celle en métal au fond de la bouche, ce n’est ni le même travail, ni le même prix mais les deux s’appellent ‘couronnes’", explique Michel Devriese, porte-parole de la SMD.

Selon lui, pour éviter cette variation des coûts entre les dentistes, il faut établir une solidarité entre les assurances obligatoires et facultatives, une harmonisation des systèmes qui permettrait d’avoir une codification précise des matériaux et des soins. "Il ne faut pas oublier qu’il existe aussi une très grande différence au niveau du remboursement des différentes assurances facultatives", rappelle le porte-parole. Faut-il faut garder des assurances facultatives ou augmenter les budgets de l’assurance obligatoire?".

Une gratuité dentaire

"La santé dentaire, ce n’est pas une histoire d’assurance ou de remboursement, l’enjeu est l’adoption de comportements préventifs de la part de la population". Michel Devries Société de médecine dentaire

"Nous savons bien que le secteur des soins dentaires est complètement sous-financé en Belgique", interpelle M. Devriese. Malgré l’assurance facultative proposée par la MC, le patient doit encore débourser 814 euros pour un bridge, ou 680 euros pour une couronne sur un implant. Jean Hermesse de la MC propose de mettre en place le modèle français "Reste à charge zéro" qui consiste à imposer aux dentistes de fournir aux patients un devis mentionnant une offre permettant de bénéficier d’une prise en charge à 100% (après remboursement par l’Assurance maladie et la complémentaire mutuelle). "Cette offre garantira aux Français la gratuité de prothèses avec des couronnes pour toutes les dents visibles."

Une politique préventive

"À terme, c’est la prévention et la promotion de la santé bucco-dentaire qui permettront de réduire les actes prothétiques à l’âge adulte, et les frais de soins dentaires les plus coûteux", assure Jean Hermesse. Une personne sur quatre n’a pas consulté de dentiste en trois ans. Une politique sur du long terme doit donc être mise en place par les Régions et l’État fédéral.