Le coût exorbitant des médicaments innovants

Les dépenses des Mutualités Libres pour les 10 médicaments les plus chers s'élèvent à 25,3 millions d'euros pour 138 patients. Ces médicament sont utilisés pour des traitements rares et souvent de longue durée.

636.250 euros: c'est le prix à payer pour soigner un patient avec du Galsulfase, une molécule commercialisée sous l'appellation Naglazyme. Il s'agit d'un traitement enzymatique substitutif à long terme chez les patients présentant un diagnostic confirmé de mucopolysaccharidose de type VI (syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie métabolique héréditaire rare.

Ce montant délirant ne concerne heureusement que très peu de patients. Dans le cas des Mutualités libres, qui fournissent leurs chiffres pour l'année 2018, il s'agit d'un seul patient. Toutes les autres molécules qui composent le top 10 des médicaments les plus chers remboursés par l'assurance-maladie coûtent plus de 100.000 euros. Ces médicaments coûteux sont utilisés pour des traitements rares et souvent de longue durée.

25,3 millions d'euros

Deux groupes de médicaments sont fortement représentés dans les dépenses: les facteurs de coagulation (utilisés en cas d’anomalies spécifiques de la coagulation du sang telles que l'hémophilie) et les médicaments utilisés en cas de maladies métaboliques rares (maladie de Pompe, maladie de Fabry). Ces affections touchent peu de personnes, mais les dépenses par personne sont très élevées.

Les dépenses pour les 10 médicaments les plus chers s'élèvent à 25,3 millions d'euros pour 138 patients. Cela fait une moyenne de 183.000 euros par patient.

Conventions

A noter que les dépenses figurant dans le tableau ne reflètent pas tous le coût réel de ces médicaments, certains d’entre eux étant sous convention. C’est le cas du Soliris et du Kalydeco. Ces conventions permettent le remboursement temporaire d’un médicament, alors qu’il existe encore certaines incertitudes, par exemple quant à l'efficacité du produit. La convention prévoit certaines règles de compensation financière et peut éventuellement être couplée à la réalisation de certains résultats de santé.

Les dépenses consacrées aux facteurs de coagulation ont fortement augmenté ces dernières années.

Les dépenses consacrées aux facteurs de coagulation ont fortement augmenté ces dernières années. C’est dû en partie à une modification des stratégies de traitement des patients hémophiles. Plusieurs études ont ainsi démontré l'utilité du traitement prophylactique des patients pour prévenir les dommages à long terme, en particulier aux articulations.

En ce qui concerne les médicaments utilisés dans les maladies métaboliques rares, l’évolution des dépenses est principalement due à une évolution des dépistages génétiques (meilleure détection des patients et donc plus de traitements) et à une posologie qui dépend généralement du poids du patient. C’est ce qui explique qu’en un an, le coût du traitement du seul patient au Naglazyme soit passé de 568.744 à 636.250 euros.

Oncologie

"Il faudrait renforcer la collaboration européenne dans la négociation des prix avec les firmes pharmaceutiques." Claire Huyghebaert Pharmacienne aux Mutualités libres

Plus loin dans ce classement, entre la 10e et la 20e place, on retrouve bon nombre de médicaments oncologiques, pour traiter les cancers (Yervoy, Imbruvica, Darzalex…). Les dépenses en médicaments oncologiques ont fortement augmenté ces dernières années et ont presque doublé au cours des cinq dernières années. Bon nombre de médicaments oncologiques sont sous convention.

