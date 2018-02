Le droit de grève aura son procès

Ce mouvement avait eu des répercussions importantes puisque des dégradations avaient été commises au viaduc tandis que des médecins et chirurgiens avaient été bloqués dans les embouteillages.

En tout, 19 personnes avaient été inculpées pour des faits d'entrave méchante à la circulation ainsi que pour avoir causé un incendie volontaire et avoir commis des dégradations à l'autoroute qui était en travaux à l'époque des faits. Parmi elles se trouvaient 18 représentants de la FGTB, des dirigeants (dont Thierry Bodson et Jean-François Ramquet), des syndicalistes, des militants et des ouvriers ainsi qu'une personne non-affiliée.