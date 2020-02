Le duo Fremault-Meunier entend former la nouvelle garde politique

Deux programmes voient le jour, l'un focalisé sur le b.a-ba de la politique, l'autre sur les grands enjeux du XXIe siècle.

Vingt ans les séparent. Une génération. Mais aussi, une géographie. La première est bruxelloise, l’autre wallonne. Mais qu’importe, Céline Fremault et Opaline Meunier se sont retrouvées aujourd'hui sur un projet commun: préparer la nouvelle garde politique. Pas que démocrate-humaniste, qu’elles incarnent, chacune à sa manière. Non. Mais bien celle qui sera amenée à prendre les rênes de la société de demain. Et ce, peu importe sa couleur.

On a une volonté de pluralité, grâce à laquelle chacun s’enrichit. Opaline Meunier Présidente des jeunes cdH

Un plan qui sera mené sur deux niveaux. Tout d’abord, sur le b.a.-ba, sous la houlette de l’Institut de formation humaniste (IFH) mis sur pied pour l’occasion. "On y proposera toute une série d’outils et de clés destinés à la prochaine génération de politiques" lors de séminaires résidentiels, explique la présidente des jeunes cdH, élue en septembre dernier. Objectif? "Combattre les ‘y a qu’à’", en apprenant aux jeunes intéressés par la chose publique à lire un budget, à passer en télé et en radio… tout ceci couplé à un détour par l’histoire politique belge, l’économie ou encore le droit public.

Ensuite, via l’Académie 21, "qui travaillera sur les grands enjeux du XXIe siècle", évoque la vice-présidente du parti. Au programme, ici, la géopolitique mondiale et les enjeux nationaux, la stratégie politique et la négociation, et, enfin, le leadership. L’objectif sera "une ouverture maximale", histoire de prendre du recul, mais aussi, parfois, de sortir du cadre.

Modèle du bac et du master

Un projet "à l’image d’un bac et d’un master", résume Opaline Meunier. "La première partie se veut complète, riche en heures et de choses à retenir", "quand la seconde travaillera sur la finesse, l’approfondissement", complète Céline Fremault.

20 inscrits Le premier cycle de l'Institut de formation humaniste compte déjà 20 inscrits, pour un démarrage fin de semaine.

Le premier niveau compte déjà 20 jeunes parmi les inscrits, avec des profils variés allant du délégué syndical au Solvaysien, en passant par un vendeur dans un grand magasin ou l’un ou l’autre conseiller communal – "on a une volonté de pluralité, grâce à laquelle chacun s’enrichit". Première rentrée prévue le 28 février prochain, pour un programme (gratuit) qui s’étalera sur six dimanches et un soir de semaine. Deux autres promotions devraient suivre, avec des départs respectivement prévus en été et en septembre. "Mais on ne se limitera pas. On continuera à offrir ce programme tant qu’il y aura une demande", prévient la Montoise.

Pour le second niveau, il faudra par contre encore attendre jusqu’en septembre. Là, les vingt-et-un participants qui embarqueront dans l’aventure seront alors sélectionnés parmi les jeunes parlementaires, la société civile ou encore les mouvements de jeunesse par exemple, évoque la Bruxelloise. De quoi constituer un panel intéressant, qui se verra compléter des bonnes trouvailles issues du premier cycle de l’IFH.

Education et renouveau