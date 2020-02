Le fisc ouvre la chasse aux riches clients du prince de Croÿ

Grâce au réseau du prince, des clients belges ont pu dissimuler des millions d’euros sur des comptes secrets ouverts dans des paradis fiscaux comme les Emirats Arabes Unis, les Bahamas et Puerto Rico. Ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés écrans situées à Chypre, à Hong Kong, aux Emirats et aux Iles Marshall.

Tout était réglé par un réseau international composé d’ hommes de paille recrutés par le prince . Les clients belges pouvaient profiter de leur fortune, entre autres via des accords secrets passés avec des coursiers qui transportaient des valises entières de billets de banque vers Bruxelles et Genève. Plusieurs clients belges ont également reçu des "cartes de crédit anonymes" rendant leur identification impossible.

De nouveaux documents

Le vent a commencé à tourner lorsque nous avons reçu l’an dernier 3.100 documents montrant comment le prince et ses collaborateurs ont aidé au moins une cinquantaine de Belges à dissimuler jusqu’à 13 millions d’euros par personne. Ces données portaient sur la période entre 2002 et fin 2008 et représentaient 2,2 giga octets.

Mais selon des sources bien informées, l’ISI a obtenu aujourd’hui pas moins de 128 giga octets de données du parquet fédéral, qui les a lui-même reçues de la Justice française. Les enquêtes menées par le fisc et la Justice belges pourraient donc démasquer de nombreux autres citoyens et entreprises belges clients du prince.

Il s’agissait d’une liste bigarrée de clients, anciens clients, intermédiaires et conseillers, comme des avocats, des banquiers et des notaires. Une banque de données du prince reprenait également au moins 1.100 "structures", sociétés et trusts, situés dans pratiquement tous les pays et îles considérés comme étant (ou ayant été) des paradis fiscaux.