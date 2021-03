Le fisc précise les indemnités de télétravail

La crise du coronavirus a contraint nombre d'entre nous à travailler pour la première fois (exclusivement) à domicile. La plupart des entreprises et organisations souhaitent s’aligner à l’avenir sur cette tendance, en combinaison avec le travail au bureau.

Indemnité forfaitaire

L’employeur peut accorder aux salariés, qui travaillent à domicile sur une base structurelle et régulière (soit au moins 5 jours ouvrables par mois), une indemnité mensuelle de frais de bureaux non imposable qui peut atteindre jusqu’à 129,48 euros .

Au 2 e trimestre 2021 , le montant de l’indemnité sera temporairement porté à 144,31 euros pour les salariés (même s’ils sont à temps partiel) et les chefs d’entreprise, afin de mieux refléter les coûts réels encourus.

L’indemnité couvre tous les frais : utilisation de l’espace de bureau, dossiers, stylos, éclairage, eau, chauffage, boissons, etc.

Achats de meubles

Il ne peut toutefois pas s’agir de grands écrans d’ordinaire dédiés aux jeux ou de lampes de bureau design, indique la circulaire, et ce, pour éviter tout excès. "Nous recommandons d’appliquer un prix maximum raisonnable sur le mobilier et les appareils et d’exclure les meubles design", déclare Olivier Vanneste, Partner chez KPMG.