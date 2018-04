Le fisc va cibler certains revenus immobiliers

À quelques jours de la saison 2018 des déclarations fiscales, le fisc annonce les axes des contrôles en cours et à venir. Il va par ailleurs traquer les contribuables récidivistes qui ne rendent pas leur déclaration.

Particuliers

Les propriétaires immobiliers dont le locataire affecte le logement à une activité professionnelle et qui n’ont pas correctement déclaré leurs revenus locatifs. Dans le cas d’une location à fins professionnelles, le propriétaire est en effet davantage taxé. Il est imposé sur le total des loyers réels diminué d’un forfait de charges de 40%, et non pas sur le revenu cadastral indexé du bien majoré de 40%. Le fisc peut retrouver ces propriétaires grâce aux données des locataires déduisant partie de leur loyer au titre de charges professionnelles.