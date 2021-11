Le gouvernement De Croo a 30 jours pour trancher sur le nucléaire

Les Verts voient dans les résultats de cette enchère la confirmation que la Belgique peut fermer définitivement ses réacteurs . "Le résultat de la vente aux enchères montre clairement que nous pouvons garantir l’approvisionnement en énergie pour toutes et tous. Tous les éléments sont sur la table pour la poursuite de la mise en œuvre de l’accord de coalition", se félicitent, dans un communiqué commun, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, coprésidents d’Ecolo, et Meyrem Almaci, présidente de Groen.

GLB en quête d’une majorité

A contrario, Georges-Louis Bouchez, le président du MR, estime que ce premier round d’enchères prolonge l’incertitude. "Il y a deux inconnues majeures. Une partie importante des capacités repose sur l’enchère de 2024, mais sans aucune garantie légale. Or il sera alors trop tard pour se retourner. Ensuite, il y a l’incertitude concernant les deux nouvelles centrales au gaz qui viennent d’être sélectionnées: l’une peut toujours fait l’objet d’un recours, et l’autre n’a pas de permis."

Deuxième inquiétude du président du MR: l’impact sur les prix, avec une tonne de CO2 qui devrait devenir de plus en plus chère. "Soit les producteurs vont revenir vers l’État belge, en lui disant que ce n’est pas tenable. Soit ils vont ajouter ces droits de polluer aux factures des consommateurs." Troisième objection de GLB: les émissions de CO2 que ces centrales vont entraîner – même si le système ETS fait que cela devrait conduire d’autres centrales plus polluantes à fermer ailleurs. Un argument insuffisant à ses yeux. "On nous dit que l’enjeu est de diminuer les émissions de CO2 de toute urgence. Et on passe d’un modèle où Engie nous payait une rente pour produire de l’énergie sans CO2 à un modèle où nous allons payer Engie pour produire une énergie polluante", lâche Bouchez.