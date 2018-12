Le gouvernement fait appel de la décision le contraignant à rapatrier des enfants de Syrie

Le gouvernement va faire appel de la décision le contraignant à rapatrier six enfants de Syrie. C’est ce qu’a affirmé ce dimanche sur VTM la ministre en charge de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block.

Le gouvernement fédéral a donc décidé de faire appel de la décision que le juge des référés de Bruxelles a prononcé mercredi dernier. Pour rappel, ce jugement contraint l'Etat belge à procéder au rapatriement de six enfants de Syrie . Ils se trouvent actuellement dans le camp de réfugiés d'Al-Hol, au Kurdistan. Il s'agit de la deuxième décision du juge des référés dans ce dossier, qui concerne deux mères originaires de Borgerhout (Anvers), Tatiana Wielandt, 26 ans, et Bouchra Abouallal, 25 ans.

Selon la nouvelle décision , "l'Etat belge doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et possibles pour permettre aux six enfants mineurs de rejoindre la Belgique".

Concrètement, il incombait aux autorités de nouer les contacts avec les pouvoirs locaux via leur personnel diplomatique pour obtenir et fournir aux intéressés les documents de voyage et d'identité nécessaires.