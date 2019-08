Le grammairien belge André Goosse est décédé à l'âge de 93 ans

Gendre de Maurice Grevisse

Il entreprend ensuite des études de philologie romane à l'Université catholique de Louvain, où il rencontre Marie-Thérèse, fille de Maurice Grevisse. André et Marie-Thérèse obtiennent leurs diplômes en 1949, puis se marient. Ils eurent deux fils: Jean-François et Etienne. Marie-Thérèse Goosse-Grevisse meurt prématurément en 1985.

André Goosse transmet d'abord son attachement à la langue française aux élèves de l'enseignement secondaire, puis à partir de 1955, aux étudiants de l'UCLouvain. Il est, en 1961, nommé chargé de cours à la Faculté de philosophie et lettres, dans la section de philologie romane et, six ans plus tard, il devient professeur ordinaire. Il assure plusieurs cours de linguistique: grammaire du français moderne, morphologie, syntaxe, lexicologie, dialectologie et onomastique.