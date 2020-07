Le marché du travail retrouve des couleurs, mais...

Avec une hausse de 111% des recrutements entre les deux premiers mois de la crise (mars et avril) et les deux suivants (mai et juin), le marché du travail a repris son souffle. Les mois de confinement avaient laissés en apnée toute perspective d'embauche ou de changement d'emploi. La rapidité de la reprise peut surprendre. Selon Securex, cette tendance s’expliquerait notamment par la réouverture des magasins et de l’horeca aux mois de mai et juin. Cette reprise reste tout de même à nuancer car elle n'est pas de mise pour tous les secteurs.