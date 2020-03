"Le marché scolaire explique en grande partie les inégalités sociales dans l'enseignement"

Le "quasi-marché" scolaire et l'orientation trop précoce des élèves expliquent en grande partie les inégalités sociales dans l'enseignement en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'Appel pour une école démocratique (Aped) tire cette conclusion dans sa dernière étude.

L'enseignement en Belgique est "communautarisé" depuis 1988. Bien que les deux systèmes vivent de manière totalement séparée depuis plus de trois décennies, la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) partagent la triste caractéristique de figurer au top des "pays" affichant le plus grand degré d'inégalité sociale à l'école, assure l'asbl "Appel pour une école démocratique" dans une étude.

Ségrégations

En appliquant les techniques de l'analyse statistique aux résultats de l'enquête PISA 2018, l'Aped a mis en exergue les écarts de performance entre les élèves riches et pauvres en Belgique, mais a surtout tenté d'en expliquer les causes. D'après elle, l'inégalité scolaire dans les deux grandes communautés du pays est étroitement liée à des ségrégations, l'une sociale, l'autre académique.

49% Des élèves En Belgique francophone, près de la moitié des élèves fréquentent une école "ghetto".

En FWB, 49% des élèves fréquentent en effet des écoles "ghetto", autrement dit des établissements à forte ségrégation sociale, observe-t-elle. Seules la Hongrie et la Bulgarie font moins bien. La Flandre n'est pas loin avec 43%. À titre de comparaison, en Norvège, seuls 18% des élèves se trouvent dans de telles écoles.

Autrement dit, les différences entre écoles sont très marquées en Belgique, avec des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. La mixité sociale est donc plus faible et la ségrégation académique plus importante, deux phénomènes qui tendent à se renforcer.

Marché et filiarisation

Mais comment expliquer cette iniquité? Pour Nico Hirtt, l'auteur de l'étude, le "quasi-marché" scolaire, soit le libre choix des parents et des chefs d'établissements, et la filiarisation, autrement dit l'orientation des élèves de façon précoce, jouent un rôle déterminant.

"Les pays qui ont peu d’inégalité sociale à l'école sont ceux qui combinent filiarisation tardive avec peu de marché scolaire", assure Hirtt. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple de la Suède, dont les indicateurs "d'équité scolaire ont dégringolé depuis l'ouverture de son enseignement au libre choix des parents et à la concurrence entre écoles publiques et écoles subventionnées."

Régulation

Nous sommes le seul pays d’Europe où, lorsqu’il faut mettre son enfant dans une école, on ne commence pas par faire une proposition aux parents. Nico Hirtt Aped

Aux yeux de l'Aped, une régulation du marché scolaire serait donc une condition sine qua non pour la réussite d'un tronc commun de longue durée, à l'instar de celui que le Pacte d'excellence prévoit en FWB. "Nous sommes le seul pays d’Europe où, lorsqu’il faut mettre son enfant dans une école, on ne commence pas par faire une proposition aux parents. Chez nous, l’initiative doit venir directement d'eux, ce qui fait que les mécanismes de recherche de l’entre-soi social vont jouer beaucoup plus fortement que dans les autres pays", argumente Nico Hirtt.

Dans ses conclusions, il appelle donc à "réguler l'affectation des élèves aux établissements en commençant par proposer, sans obligation, une école aux parents". Une telle façon d'agir permettrait d'optimiser la mixité sociale dans tous les établissements. "Cela initiera un cercle vertueux où la diminution de la ségrégation diminuera l'attrait du marché et vice-versa", estime-t-il.

Au-delà, l'Aped prône un processus de réorganisation progressif de l'enseignement secondaire, afin de séparer géographiquement le degré inférieur du supérieur. Pour l'heure, le choix d'un établissement serait encore trop dépendant des possibilités qu'ils offrent au-delà de la troisième année de secondaire, assure-t-elle.