Le monde confronté à une pandémie de pollution de l'air

À l'heure où la planète s'affole face à la propagation du coronavirus, la société européenne de cardiologie lance un avertissement face à une autre urgence sanitaire: la pollution de l'air. "La pollution de l'air est responsable de raccourcir la vie des gens dans le monde à une échelle beaucoup plus grande que les guerres et autres formes de violence, les maladies parasitaires et vectorielles telles que le paludisme, le VIH / SIDA et le tabagisme", concluent les professeurs Jos Lelieveld et Thomas Münzel, de l'Institut Max Planck de chimie et du Département de cardiologie du Centre médical universitaire de Mayence en Allemagne et dont les conclusions ont été publiées ce mardi dans le Cardiovascular Research, le journal de la société européenne de cardiologie.