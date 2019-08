Le nombre d'armes saisies explose

La police fédérale a saisi en 2018 5.850 armes à feu illégales, une explosion par rapport aux années antérieures.

Au total, la police fédérale a saisi l’an dernier 5.850 armes à feu illégales, indique Sandra Eyschen, la porte-parole. Une explosion par rapport aux années antérieures puisqu’on n’avait saisi "que" 3.614 armes en 2017, 3.745 en 2016 et 2.925 in 2015.

3.947 . Le gros des prises concerne surtout les armes longues, soit 3.947.

Parmi les armes à feu découvertes en 2018 par la police, on pointe notamment 90 armes automatiques: 56 pistolets-mitrailleurs et 34 mitrailleuses. Mais le gros des prises concerne surtout les armes longues (3. 947). On compte aussi 927 pistolets et 525 revolvers.

La police constate que le nombre d’armes en circulation augmente surtout dans le milieu de la drogue. Mais des armes à feu illégales sont saisies aussi dans d’autres secteurs criminels. Lors de chaque perquisition, la police doit donc envisager systématiquement la présence d’armes, ce qui était beaucoup moins le cas il y a dix ans.

La police observe dans le même temps que les trafiquants d’armes redoublent de prudence. Au cours de ces dernières années, la justice en a en effet poursuivi et condamné plusieurs à de lourdes peines pour avoir fourni un arsenal à des terroristes. La police a également surpris des collectionneurs en train de vendre des armes à des criminels. Le commerce d’armes illégal n’est plus confiné depuis longtemps au territoire de Bruxelles. Toutes les régions sont concernées.

L’an dernier, la lutte contre les armes illégales a été menée non seulement par la police, mais également par le SPF Justice qui a instauré une période d’amnistie allant du 1er mars au 31 décembre 2018. En février dernier, ce sont ainsi plus de 12.500 armes illégales qui ont été fondues dans les hauts-fourneaux d’ArcelorMittal en vue de réutiliser l’acier dans l’industrie automobile et la construction. "Certaines de ces armes à feu, qui ont été remises durant la période d’amnistie, peuvent également avoir été encodées comme une saisie de la police fédérale", explique sa porte-parole.

"La détention illégale et le trafic d’armes à feu sont une priorité dans le plan national de sécurité 2016-2019 ", a souligné le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans une réponse parlementaire au sénateur Lionel Bajart (Open Vld). Geens y précise que la police fédérale participe également au niveau européen à différentes équipes qui enquêtent sur la façon dont les armes à feu sont déviées du circuit légal pour aboutir dans les milieux criminels et terroristes. Cela consiste notamment à réactiver les armes qui avaient été neutralisées.