Le nombre de patients en soins intensifs diminue

1.257 personnes étaient en soins intensifs pour un Covid-19 en Belgique dimanche, soit 4 de moins que la veille...

Certains indicateurs de l'expansion et des dégâts du Covid-19 en Belgique sont en train de se stabiliser, notamment le nombre d'hospitalisations et de personnes admises aux soins intensifs. Cette tendance se confirme dans les derniers: 420 patients sont entrés à l'hôpital dimanche, 235 en sont sortis. 1.257 personnes étaient en soins intensifs, soit 4 de moins que la veille, et 984 étaient aidées par un respirateur, 11 en moins que samedi. 5.840 patients sont hospitalisés pour une infection au Covid-19 en Belgique.

Il ne s'agit pas d'en conclure trop vite que l'épidémie est sous contrôle. "Il peut s'agir d'un effet weekend, ça s'est déjà vu par le passé", expliquait Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19. "Mais on s'oriente vers une stabilisation." Le niveau de travail en milieu hospitalier et en maisons de repos reste néanmoins très intense, signe que ce n'est absolument pas le moment de relâcher les efforts.

Le nombre de décès attribués au Covid-19 et enregistrés dimanche est de 185, portant à 1.632 les personnes décédées en Belgique.

Plateau ou baisse?

Après 26 jours de mesures strictes pour endiguer la propagation de la maladie, il semble donc qu'on évolue sur une sorte de plateau, mais qu'on ne puisse pas encore parler de baisse. Le virus est toujours parmi nous. Et les moyens qui pourraient améliorer la gestion de la pandémie et donc accélérer le déconfinement restent balbutiants.

Un dépistage beaucoup plus large est toujours demandé par les experts, afin de pouvoir proposer dans quelques semaines un confinement ciblé de la population. Dimanche, 1.123 personnes ont encore été confirmées positives. Le nombre de tests de dépistage est bien en train d'augmenter depuis quelques jours, mais les tests sérologiques, qui permettraient de déceler qui a développé des anticorps contre le Covid-19 et pourrait donc retourner à une vie active, sont toujours absents.

Vaccins et surveillance

Les moyens thérapeutiques efficaces manquent aussi pour vaincre la maladie et les vaccins en sont toujours au stade du développement. Quant aux moyens de surveillance technologique rapprochée, comme développés dans certains pays d'Asie, mais aussi plus près de chez nous, en Allemagne notamment, ils posent question parce qu'ils présentent des risques au niveau de la vie privée et de la sécurité des données personnelles.