Le nombre de prisonniers a chuté de 5% en 10 jours

Les prisons se vident sur décision du ministre de la Justice Koen Geens pour diminuer la pression carcérale alors que les juges d’instruction et chambres du conseil veillent à éviter "la catastrophe" d'une introduction du virus.

"Le point le plus chaud de l'appareil judiciaire, c’est actuellement les prisons. Si le virus y entre, c'est une catastrophe", souffle une magistrate. Depuis le début de la crise sanitaire, l’administration pénitentiaire est sous pression, dans la hantise que le virus ne s’infiltre et se développe dans ses prisons. Ce mardi, ses cadres se réunissaient via Skype pour répartir au mieux les nouveaux masques de protection au sein d'établissements où le nombre de travailleurs est en chute libre.

À l'intérieur, la surchauffe menace. Les visites ont été suspendues, le confinement est permanent... et les stupéfiants n'entrent plus à l'intérieur, un vrai problème pour les détenus dépendants. Pour l'instant, peu d'informations sur les cas avérés en prison. Selon Delphine Paci, de la section belge de l'Observatoire international des prisons, un cas a été confirmé à l'annexe psychiatrique de Mons. Le prisonnier a été transféré à l'hôpital.

Après circulaire du ministre de la Justice Koen Geens, les congés pénitentiaires de ceux qui sortaient effectivement – et sans avoir commis d'impair – ont été prolongés. Par contre, tous ceux qui avaient prévu un premier congé se voient retoqués. Objectif: éviter les allers-retours pour ne pas que le virus circule. La chose est réussie: entre le 13 mars, premier jour du confinement, et ce mardi 24 mars, la population carcérale belge est passée de 10.853 à 10.350 détenus. Soit une baisse de 5% en 10 jours. 260 détenus ont été pour la peine mis en congés pénitentiaires. "La criminalité a baissé et il y a moins d'entrants, le nombre de détenus sous bracelet a augmenté", note Kathleen Van de Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire.

Les juges d'instruction jouent le jeu

Pour éviter la création de foyers épidémiques en prison, l'appareil judiciaire s'adapte. L’activité policière s'est réduite et le nombre de faits constatés s’est effondré en une semaine (-30%, écrivait De Tijd, ce mardi). Devant les tribunaux, les affaires ne faisant pas intervenir de détenus ont été remises. Les juges, eux aussi, changent – pour beaucoup – leur fusil d'épaule, afin de limiter le poids pesant sur les épaules de la Pénitentiaire. "À Liège, le nombre de défèrements a chuté de manière considérable. Un juge d’instruction doit être attentif à cette situation sanitaire", note Jean-Louis Doyen, coprésident de l’Association des juges d’instruction. De nombreux juges ont ainsi levé des mandats d'arrêt, revient-il de nombreux entretiens avec des avocats.

"Le principe des juges est d’analyser l’équilibre entre la sécurité publique et les conditions de détention." Sophie Van Bree Juge à Bruxelles

Au tribunal de première instance de Bruxelles, on reconnaît que la donne a changé, en faveur d'un assouplissement des placements en détention. La magistrate Sophie Van Bree, porte-parole du tribunal, indique ainsi que "le principe des juges est d’analyser l’équilibre entre la sécurité publique et les conditions de détention. Ce principe reste le même mais les paramètres changent donc 'le curseur' bouge. Mais cela ne vaudra que pour les dossiers où, d’ordinaire, le juge hésite déjà" entre placement en détention ou libération sous conditions.

En parallèle, les magistrats se heurtent à un autre souci: le manque de personnel au sein des Maisons de justice, chargées d'installer les bracelets électroniques. La semaine dernière, ses responsables avaient alerté la magistrature, leur demandant de ne plus ordonner de nouveaux placements sous surveillance électronique, faute de monde pour les placer.

Les avocats pénalistes font grise mine

Chez les avocats pénalistes aussi, l’activité s’est ralentie et consiste pour beaucoup à rassurer leurs clients détenus par téléphone. "On a de grosses difficultés à les voir. Et c’est peut-être mieux ainsi: on ne sait pas si nous-mêmes sommes porteurs du virus et pourrions contaminer en prison. On sait que des avocats sont infectés, un gros cabinet a été mis en quarantaine", souffle un habitué des prétoires. Avec des conséquences pour le business: "Financièrement, je suis quasiment à zéro depuis le début de la semaine. J’ai des collaborateurs, des bureaux, une voiture, des frais. Ce n’est pas facile…", souffle-t-il.

"Financièrement, je suis quasiment à zéro depuis le début de la semaine." Un avocat pénaliste bruxellois