Le nombre de sociétés à dissoudre à son plus haut niveau à Bruxelles

Escroqueries: l’arnaque de la fausse domiciliation handicape la capitale

C’est une simple entourloupe qui a le don d’agacer prodigieusement le parquet et l’auditorat du travail à Bruxelles. Elle est le fruit d’une observation d’escrocs professionnels qui savent viser juste et faire mal.

Selon toute une série d’observateurs, qu’ils soient enquêteurs, magistrats du siège ou procureurs, le monde économique bruxellois souffre d’un fléau: le changement de domiciliation des sociétés vers la capitale. La manœuvre est simple : une entreprise basée dans le Hainaut, dans le Brabant-Wallon ou à Liège est en passe d’être déclarée en faillite. Et ses donneurs d’ordre décident – in extremis – de changer la domiciliation de l’entreprise vers Bruxelles.

Pour quel intérêt ? "Parce que ces donneurs d’ordre savent très bien que le parquet est saturé et qu’il y a de fortes chances que le dossier ne sera pas traité, faute de temps matériel pour enquêter", regrette une source au parquet de Bruxelles. Aucune donnée chiffrée n’existe pour quantifier le phénomène. "Mais nous l’avons repéré", indique un juge du tribunal de première instance de Bruxelles.

"Les sociétés qui appliquent ce système veulent éviter que l’on aille fouiller dans leurs papiers et transfèrent leur siège social dans un arrondissement où le parquet est débordé, afin de ne pas arriver devant le tribunal. Quelqu’un a trouvé le filon et ça ne m’étonne pas: les malfrats ont toujours une longueur d’avance sur la justice. Le seul moyen de lutter contre ce phénomène serait de renforcer le parquet", estime ce magistrat.

Pour Patrick De Wolf, le président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, son office est une victime collatérale de ce phénomène qui lui "a été signalé. Contrairement aux agents de quartier qui vérifient la réalité de la domiciliation des personnes physiques en cas de demande de transfert de domicile, il n’y a pas d’équivalent pour les entreprises. Le greffe du tribunal de commerce n’est pas habilité à exercer ce contrôle. S’il est difficile de quantifier cette fraude, on sait qu’à Bruxelles, le nombre de société dont le siège est fictif est très élevé.»

Pour les entreprises qui fraudent ainsi, le fait de changer de domiciliation permet de gagner un temps précieux afin de prolonger une fraude. Cela allonge aussi les délais des tribunaux de commerce et contribue à leur engorgement. "Cela retarde le prononcé de la faillite et permet à la fraude de s’accumuler. On observe aussi un autre type de subterfuge: le changement de domiciliation linguistique, qui permet aux fraudeurs de gagner encore plus de temps", indique un agent de l’ONSS. Le parquet de Bruxelles planche sur le sujet et a confié à la DR4, section de la police fédérale, la mission de repérer ces sociétés pour éviter les fraudes sociales.