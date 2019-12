Le nouveau Code des sociétés impactera quatre sociétés sur cinq

Nouvelles appellations

Le nouveau code ramène le nombre de formes de sociétés en Belgique à quatre formes de base : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), la société coopérative (SC) et la société simple. Il faut ajouter à cela la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite (SCS), qui sont des sociétés simples avec personnalité juridique.

On s’attend à ce que la nouvelle SRL devienne encore plus populaire que la SPRL actuelle.

Le fait que 80% des sociétés belges soient concernées par la modification légale est principalement dû à l’impact de la loi sur les "sociétés privées à responsabilité limitée" (SPRL). Sandrine Renders, conseillère juridique Starters & Indépendants chez Acerta, explique: "Actuellement, la SPRL est la forme de société la plus populaire en Belgique. Le fait qu’elle soit remplacée par la société à responsabilité limitée (SRL) implique une adaptation pour de nombreuses sociétés. On s’attend d’ailleurs à ce que la nouvelle SRL devienne encore plus populaire que la SPRL actuelle, car cette forme offre le plus de possibilités aux entrepreneurs pour s’organiser comme ils le souhaitent. La SRL deviendra encore plus accessible, il ne sera par exemple plus nécessaire de remplir un capital de départ, contrairement à l’ancienne SPRL."