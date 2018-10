Le nouveau (co-)patron d'Ecolo proposé ce mardi

Pour raisons personnelles, Patrick Dupriez a décidé le 19 octobre dernier de passer le relais à la coprésidence d'Ecolo. Zakia Khattabi doit proposer ce mardi le nom d’un homme, issu de Wallonie, pour lui succéder.

"Ecolo a besoin, plus que jamais, d’une équipe de coprésidents forte et totalement engagée, avait expliqué l’intéressé. Pour des raisons strictement personnelles, j’ai aujourd’hui la conviction que je ne pourrai exercer ma mission à la hauteur de cette nécessité dans les mois qui viennent. Par respect pour vous et celles et ceux qui comptent sur nous, j’ai donc décidé, après concertation avec Zakia, de passer le relais du mandat que vous m’avez confié."

"Des hommes wallons membres d’Ecolo depuis plus de six mois? Il y en a beaucoup." Jean-Marc Nollet Chef de groupe Ecolo à la Chambre

Autrement dit, les écologistes devaient se trouver un nouveau (co-) patron. Sous le choc, ils ont toutefois compris et respecté la décision de Patrick Dupriez. Et se sont dits, après avoir dormi dessus, qu’il y avait sans doute plus mauvais timing que celui-là. Ils auraient évidemment bien continué avec l’équipe en place, mais le moment n’est pas inopportun, au sortir d’une victoire et sept mois avant le prochain scrutin.

En attendant, il faut trouver quelqu’un. À la manœuvre, la patronne restante, Zakia Khattabi. Parce que l’idée n’est pas de relancer une nouvelle équipe présidentielle, mais d’assurer l’intérim, le temps que s’achève le mandat du ticket Khattabi/Dupriez – c’est-à-dire après les élections de mai 2019 et la gestion des affaires post-électorales.

C'est ce mardi que Zakia Khattabi doit avancer sa proposition, qui sera soumise au vote de l’assemblée générale écologiste du 9 novembre. Le cahier des charges est le suivant: le lauréat doit être un homme, wallon, et membre du parti depuis plus de six mois. Devra-t-il lâcher tout le reste pour prendre les rênes du parti? Pas nécessairement. Ecolo a fait du décumul une de ses marques de fabrique, mais il ne s’agit ici que d’un intérim de quelques mois. "À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous glisse cet Ecolo. On ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied." En se déforçant dans l’une ou l’autre assemblée, pour rafistoler la coprésidence.

Parce que dans la brochette de noms qui se dégagent naturellement à quelques heures de l'annonce, on retrouve, sans surprise, bon nombre de parlementaires. On fait l’inventaire.

Georges Gilkinet. Ce Namurois de 47 ans a fait son entrée à la Chambre en 2007, après être passé par la case "journalisme" et avoir fait ses armes politiques au sein du cabinet Nollet. Ses dadas? Les matières fiscales et budgétaires – ce qui ne le projette peut-être pas au premier plan non plus. Au moins les choses sont-elles claires: oui, il est disponible, au besoin. "Mais nous sommes plusieurs à l’être et à pouvoir le faire. Zakia posera son choix et celui-ci sera accepté. Je crois que l’on peut dire que nous sommes zen, au sein du parti, à ce sujet. L’objectif est d’être efficace, le plus rapidement possible."

Vue en plein écran ©BELGA

Stéphane Hazée. À 43 ans, le chef de file des écologistes au parlement wallon est décrit comme une fine lame et un bosseur maîtrisant bien ses dossiers. Reste à savoir si combiner deux fonctions exposées est jouable et si son action namuroise n’en pâtirait pas – à moins de laisser le gros du travail à Zakia Khattabi.

Vue en plein écran ©Belgaimage

Philippe Henry. À 47 ans, ce député wallon a déjà tâté de la fonction ministérielle, à la tête du portefeuille wallon de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, de 2009 à 2014.

Vue en plein écran ©BELGA

Jean-Michel Javaux. L’avantage, c’est que tout le monde connaît "Jean-Mi", l’ancien coprésident qui a déjà su mener les écologistes sur le chemin de la victoire. Reste à savoir ce que rejouer cette carte-là ferait passer comme message; pas évident notamment en termes de renouvellement des têtes. Pas dit non plus que cela passe sans douleur en interne, sa prolongation à la tête de Meusinvest, due quelque part à Stéphane Moreau, ayant déclenché une petite polémique. Et rien ne dit non plus que l’homme soit preneur.

Vue en plein écran ©BELGAIMAGE

Jean-Marc Nollet. On ne présente plus non plus le bouillant chef de groupe à la Chambre, ministre à deux reprises et, à 48 ans, déjà vieux routier vert. Même question que pour Stéphane Hazée: Ecolo n’en a-t-il pas trop besoin pour tonner à la Chambre? Et puis, le dossier du photovoltaïque wallon ne lui colle-t-il pas (injustement) trop à la peau? "Des hommes wallons membres d’Ecolo depuis plus de six mois? Il y en a beaucoup plus que cinq", glisse Jean-Marc Nollet.

Vue en plein écran Jean-Marc Nollet, chef du groupe Ecolo à la Chambre et et ancien ministre par deux fois. ©BELGAIMAGE