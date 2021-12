Le nouveau décret inscriptions ne s'appliquera pas pleinement avant 2023

La réforme du décret inscriptions a déchaîné les passions dans le monde de l'enseignement ces dernières années. Et cette semaine, elle s'apprête à vivre une nouvelle étape décisive . Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) entamera en effet mardi l'examen législatif d'un projet de réforme de ce décret qui régit les inscriptions en première année du secondaire .

Adopté discrètement jeudi en dernière lecture par le gouvernement de la Fédération, l'avant-projet porté par la ministre Caroline Désir sera présenté en commission Éducation du Parlement , avant un débat et un vote attendu jeudi. Le vote final en séance plénière n'est, lui, attendu que début janvier.

Quasi pas de changement en 2022

Que les parents qui ont des enfants en sixième primaire cette année se rassurent: cette réforme ne s'appliquera pour l'essentiel que pour l'année scolaire 2023-2024 , soit un an plus tard que prévu.

La procédure sera toutefois simplifiée dès 2022 dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles qui n'ont enregistré aucune liste d'attente ces trois dernières années . Dans ces écoles-là, le dépôt du traditionnel formulaire unique d'inscription (FUI) devra être fait par les parents, mais ceux-ci auront la garantie que leur enfant sera d'office admis dans l'établissement.

Entrée en vigueur en 2023-2024

En bref et sans être trop technique, le critère de la distance entre l'école secondaire et le domicile dans l'indice composite deviendra notamment plus important. Les ajustements apportés auront pour "effet de renforcer le poids de la première préférence exprimée par les parents", assurait en mars dernier la ministre de l'Éducation après la première lecture.