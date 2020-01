Le nouvel atout européen de la Belgique arrive de Berlin

Willem van de Voorde a été rappelé de son poste d’ambassadeur de la Belgique à Berlin en plein cœur de son mandat. Son nouveau poste, il l’occupe depuis lundi: pilote de la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne . La plus grande des missions diplomatiques de la Belgique avait perdu son chef à l’automne dernier en même temps que la Belgique perdait son Premier ministre – Charles Michel ayant recruté le représentant permanent François Roux au Conseil européen.

Diplômé en droit et sciences politiques, il avait entamé sa carrière diplomatique à la "RP" et mené une carrière largement européenne. Avant son passage de deux ans à Berlin, il a été ambassadeur à Vienne, et Représentant permanent auprès des Nations unies dans la capitale autrichienne. Il est étiqueté CD&V, ce qui ne l’a pas empêché d’être, de 2011 à 2014, chef de cabinet pour les Affaires européennes du libéral Didier Reynders, alors vice-Premier ministre.