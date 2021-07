Le numérique à l'école, un essai à transformer

Si la présence en classe doit rester la norme, la crise pandémique a "fait gagner 20 ans" au numérique à l'école. Jusqu'où cet élan technologique mènera-t-il l'enseignement? Série 1/4.

Une crise comporte toujours son lot d'opportunités. Cette pandémie, qu'on espère définitivement derrière nous, ne dérogera pas à la règle. Dans le microcosme de l'enseignement, elle a notamment permis de tester, bon an mal an, une série de possibilités offertes par le recours aux technologies en matière d'éducation.

"On a gagné 20 ans en matière de numérique." Etienne Michel Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC)

Les quelque 900.000 élèves et 100.000 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en tireront-ils profit? À entendre la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS), c'est l'évidence. "Cette crise a donné un sérieux coup d'accélérateur à la stratégie numérique dans les écoles", assure-t-elle. "On a gagné 20 ans", renchérit Étienne Michel, directeur du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC).

Gare à la lassitude

Sans vouloir briser ce bel élan d'optimisme, certains mettent toutefois en garde en rappelant que l'épisode du covid a été long, très long, trop long même... À tel point qu'une lassitude s'est installée, tant du côté des enseignants que des élèves, dans leur rapport à l'enseignement à distance. Il faudra agir dès la rentrée pour s'assurer que cela n'entraîne pas un "véritable rejet" de tout ce qui touche au numérique, prévient Sébastien Reinders de l'agence régionale Digital Wallonia.

"Tout l'enjeu sera effectivement de capitaliser dans les prochains mois sur ce que la crise nous a obligés à mettre en place pour tâcher que cet élan ne s'arrête pas", résume l'administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), Julien Nicaise.

"Au moment du premier confinement, c'était l'improvisation totale." Caroline Désir Ministre de l'Education

Reconnaissons-le, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) dispose encore d'une belle marge de progression en matière de numérique. Selon une étude de l'OCDE menée en 2018, l'enseignement en Belgique francophone se trouve, par exemple, en queue de peloton en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication (les fameuses TIC) dans les travaux et les projets réalisés en classe.

Matériel pour tous

Est-on en passe de remonter à l'avant de la course grâce à cette crise? Comme on est curieux à l'Echo, on a tenté d'objectiver ce qui pouvait l'être. Pour ce faire, commençons par un retour en arrière succinct. Lors de l'année académique 2019-2020, les cours ont été suspendus plus de deux mois pour certains jeunes. "Lors de cette première vague, il y a eu une rupture nette des apprentissages lorsqu'on a été contraint de fermer les écoles", rappelle la ministre Désir. À ce moment, beaucoup d'équipes pédagogiques et de familles n'étaient tout simplement pas dotées de matériel informatique. "C'était l'improvisation totale et on a dû se décarcasser pour maintenir le contact entre l'école et les jeunes", se remémore-t-elle.

Le problème matériel fut donc le premier écueil. Depuis mars 2020, pas mal de choses ont toutefois évolué. Dix millions d'euros ont notamment été débloqués pour doter les élèves de la communauté française d'équipement informatique. Et les besoins étaient énormes!

75% Des familles Selon une enquête de la Ligue des familles, 75% des familles ont dû débourser 300 euros ou plus pour acheter du matériel informatique.

Selon une enquête de la Ligue des familles, un élève sur deux n'avait initialement pas d'ordinateur personnel ou de tablette personnelle pour suivre les cours à distance et 75% des familles ont dû débourser 300 euros ou plus pour acheter du matériel. Si certaines d'entre elles ont bien reçu de l'aide de la FWB pour l'acquérir, il semble toutefois que ce ne soit pas celles qui en avaient le plus besoin, faute d'un ciblage efficace. "L'aide octroyée a été mal répartie, profitant même un petit peu plus aux familles aux revenus les plus élevés (18%) qu'à celles à bas revenus (17%)", déplore d'ailleurs La Ligue.

Encore aujourd'hui, il reste d'ailleurs pas mal de chemin à parcourir afin que toutes les écoles et l'ensemble des élèves soient équipés. Du côté du gouvernement, on rappelle à ce titre que le projet "Mes outils numériques", qui fut lancé pendant la crise, se poursuivra jusqu'à l'année scolaire 2022-2023. À terme, celui-ci a vocation à équiper quelque 260.000 élèves.

Montée en compétence des enseignants

Disposer de l'équipement, c'est très bien évidemment. Savoir s'en servir intelligemment, c'est nettement mieux. À ce niveau, les enseignants disposaient aussi d'une (très) large marge de progression, reconnaît Sébastien Reinders de Digital Wallonia. "Indéniablement, la crise a entraîné une montée en compétence des professeurs en matière numérique. On peut parler d'un véritable boost, mais maintenant, le plus dur reste à faire: il faut consolider ces acquis et les transposer dans une période de cours classique", explique-t-il.

Un constat partagé par Julien Nicaise, lequel préfère toutefois insister sur les grands progrès réalisés par le corps professoral. "Avant la crise, nous avions des enseignants qui étaient de vrais 'geeks' et d'autres pas du tout, ou pratiquement pas. Nous avons donc dû les former à utiliser le numérique, mais aussi à créer des contenus pertinents dans ces formats", commente-t-il.

"Nous avons dû former les enseignants à utiliser le numérique, mais aussi à créer des contenus pertinents dans ces formats." Julien Nicaise Administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Sont-ils tous prêts désormais? Pas si vite, si progrès il y a eu, ceux-ci ont eu lieu en ordre dispersé, car tous ne partaient pas du même point, tempère-t-il. Réaliste, le boss de WBE souhaite surtout que le mouvement de formation soit enclenché dans tous ses établissements dans les deux prochaines années.

De son côté, Étienne Michel, dont le réseau libre scolarise environ 50% des jeunes francophones, estime que les comportements ont déjà évolué: "Alors que le présentiel est redevenu la norme, on voit que les professeurs se servent plus largement des plateformes numériques et collaboratives, dont ils ont découvert les vertus pédagogiques, alors qu'ils s'en servaient auparavant surtout pour de l'administratif."

La FWB, qui a mis à disposition des écoles qui n'en disposaient pas encore une plateforme gratuite, salue aussi les avancées sur ce terrain. Au 1er mai 2021, Happi – c'est le nom de cette plateforme – était utilisée par quelque 7.500 enseignants et 283.000 élèves.

283.000 Eleves En mai dernier, 283.000 élèves utilisaient la plateforme Happi mise à disposition gratuitement par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le numérique oui, mais ...

Attention, insistent tous nos interlocuteurs, si le Covid a mis en exergue certaines possibilités offertes par le numérique en matière d'enseignement à distance, le présentiel doit bel et bien rester la clé de voute de la transmission des savoirs.

"Il faut que l'utilisation du numérique soit pensée pour améliorer l’éducation, et non dans le seul but d'en insérer." ASBL Ligue pour l'enseignement

Au service du numérique éducatif de la FWB, on précise: "Il s'agira de soutenir les pratiques expérimentées et acquises par les enseignants, non pas dans l'optique de basculer vers un enseignement hybride ou distanciel comme un nouveau paradigme d'enseignement, mais dans l'optique de diversifier les pratiques en mobilisant la plus-value du numérique au bénéfice de l'apprentissage". Une réponse technocratique à souhait, mais qui montre que l'intention de transformer la crise en opportunité a bien été assimilée.

À l'école, il conviendra aussi d'analyser quand le numérique "peut réellement apporter un plus, et sans remplacer l’humain", note l'ASBL Ligue pour l'enseignement. "Il faut aussi que son utilisation soit pensée pour améliorer l’éducation, et non dans le seul but d’insérer du numérique", prévient-elle.

Danger de privatisation

S'il ne conteste pas l'accélération de la numérisation des écoles, le président de la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon, ne cache pas que certaines réticences persistent dans le chef des enseignants. "Beaucoup disent que les pratiques d'enseignement à distance via le numérique ne sont pas toujours efficaces et contribuent même parfois à accentuer le décrochage scolaire", explique-t-il.

Autre inquiétude affichée par le syndicaliste: les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple) ainsi que d'autres grandes entreprises se montrent très actives dans le domaine de l'éducation, en multipliant les outils à destination des élèves et des enseignants. "Il faut s'en méfier et les utiliser avec parcimonie. On ne peut pas devenir dépendant de ces grandes entreprises", insiste Joseph Thonon.

"Les informations qui circulent sur ces réseaux à caractère scolaire sont parfois confidentielles certes, mais ce ne sont pas non plus des informations à l'importance géostratégique attestée." Etienne Michel Directeur général du SeGEC

"Certains de ces outils sont toutefois utilisés avec une très grande satisfaction par les utilisateurs", nuance Étienne Michel. "Et soyons de bon compte, les informations qui circulent sur ces réseaux à caractère scolaire sont parfois confidentielles certes, mais ce ne sont pas non plus des informations à l'importance géostratégique attestée. Je pense qu'on se raconte parfois des histoires et qu'il faut pouvoir prendre les choses avec recul", ajoute-t-il.

Cet aperçu l'illustre, bien que certains enseignants et élèves aient beaucoup progressé dans leur rapport au numérique, les évolutions se sont faites en ordre dispersé. Pour pérenniser l'élan favorable, beaucoup de choix restent encore à poser. Si le virus nous laisse tranquilles, l'année à venir devrait le permettre. "On a quasiment tous les jalons pour réussir à faire de cette crise une opportunité", conclut Sébastien Reinders. On a en tout cas envie d'y croire...