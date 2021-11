Le paiement électronique sera obligatoire dans tous les commerces dès le 1er juillet

On ignore combien d'entreprises refusent aujourd'hui encore les paiements électroniques.

Le choix laissé au commerçant

Si la crise sanitaire a mis un grand coup d'accélérateur dans le processus de digitalisation des paiements, on ignore toutefois combien d'entreprises refusent aujourd'hui encore les paiements électroniques . Il reste en tout cas certain que l'utilisation réduite de l'argent liquide rendra certains secteurs moins enclins à la fraude.

En mettant sur pied une telle mesure, l'objectif visé par Vincent Van Peteghem est le même que l'introduction de la caisse blanche dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration il y a six ans. En effet, depuis l'introduction de la fameuse "blackbox", le chiffre d'affaires déclaré par les restaurateurs a nettement augmenté. Ce qui n'est pas le cas dans les cafés, pour qui la caisse blanche n'est toujours pas obligatoire.

L'aide fiscale proposée par M. Van Peteghem recalée

En plus de la déduction temporaire pour investissement de 125 % qui avait été mise en place pendant la crise sanitaire pour, entre autres, l'achat de terminaux de paiement, le ministre des Finances voulait donner un coup de pouce supplémentaire aux petites entreprises, aux professions libérales et aux associations qui effectuent de nombreuses petites transactions. Il avait dès lors proposé une déduction des coûts de 120 % pour les frais de location et de transaction d'un terminal.