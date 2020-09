Le parquet demande la levée de l'immunité de Philippe Pivin

Depuis 2010, les marchés publics relatifs à la création d'un musée du chocolat par la commue de Koekelberg font l'objet d'une instruction judiciaire. Le parquet de Bruxelles a confirmé à L'Echo ce lundi que le dossier a été renvoyé au parquet général assorti d'une demande de levée d'immunité parlementaire à l'encontre de Philippe Pivin , député MR à la Chambre et ancien bourgmestre de la commune de bruxelloise. C'est la procédure lorsque l'enquête a mis une ou des infractions au jour, ajoute le parquet, sans autre précision sur les éléments du dossier. Contacté, Philippe Pivin précise que son immunité ne pourra être levée que si la Chambre du conseil décide du renvoi de l'affaire en correctionnelle .

Le Belgian Chocolate Village a été inauguré en septembre 2014 sur le site de l'ancienne chocolaterie et biscuiterie Victoria située en contre-bas de la basilique de Koekelberg. La fabrique y avait pris ses quartiers fin XIXe et ce jusqu'à sa fermeture en 1969. Godiva y avait maintenu ses activités jusqu'en 2000. Le projet initié 5 ans plus tard a donné lieu à un investissement de deux millions d'euros par la commune dont un quart a servi au rachat du bâtiment par la Régie koekelbergeoise.