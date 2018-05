Le parquet fédéral qualifie les faits d'assassinats terroristes

Environ 7 ans après la fusillade meurtrière de Nordine Amrani qui a fait 5 victimes et 130 blessés, avant de se donner la mort le 13 décembre 2011 sur la place Saint-Lambert, Liège a connu une nouvelle journée d’épouvante mardi. Il était environ 10h30 quand des coups de feu se sont fait entendre sur le boulevard d’Avroy, en plein centre de Liège, devant l’athénée Léonie de Waha.

Ce sont les policiers du peloton antibanditisme (PAB) qui ripostent à un individu qui tirait sur eux. Né en 1987, Benjamin Herman , originaire de Rochefort, avait reçu une autorisation de sortie de quelques heures, lundi, et n’a pas regagné la prison de Marche où il purgeait une peine pour des délits de droit commun.

Les 3 victimes

Avant de s’en prendre aux agents du PAB, il a d’abord agressé avec une arme blanche Soraya Belkacemi (née en 1973) et Lucile Garcia (née en 1964), deux policières en service, avant de s’emparer du pistolet de l’une d’entre elles. Il fera feu sur elles, les tuant sur le champ, non loin du café des Augustins qui fait le coin entre le boulevard d’Avroy et la rue des Augustins. Il poursuit sa folie meurtrière en éliminant Cyril Vangriecken, un jeune homme de 22 ans qui se trouvait dans une voiture.