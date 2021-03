Le parquet fédéral vise "un procès en 2021" pour la mégafraude aux aides corona

Quinze personnes sont toujours sous mandat d'arrêt dans une importante affaire de détournement du chômage corona portant sur plus de deux millions d'euros. Le parquet fédéral veut aller vite.

Moins d'un an après le début de l'enquête, le dossier du parquet fédéral sur la mégafraude hennuyère aux aides corona est proche d'être bouclé. "Fin mai", espère-t-on rue aux Laines, alors que les magistrats fédéraux visent "un procès en 2021". Du rarement vu dans un monde judiciaire où les dossiers de fraude sociale et financière mettent généralement de longues années avant d'aboutir.

C'est en décembre dernier qu'une série de perquisitions et arrestations ont eu lieu partout dans le pays, visant les organisateurs et "petites mains" d'un réseau de détournement des aides corona. Alors que le confinement avait été entamé le 13 mars 2020, c'est le 25 mars que les premiers détournements ont eu lieu. Comment? Le gouvernement ayant instauré un recours massif au chômage temporaire face à l'arrêt brutal de la machine économique, il suffisait, pour l'obtenir, que le travailleur soit déclaré en Dimona (déclaration immédiate de l'emploi). Ce travailleur, via la Capac ou son syndicat, devait s'inscrire sur internet et le tour était joué.

2 millions d'euros Plus de deux millions d'euros ont été détournés au préjudice de l'Onem dans le cadre de ce dossier. C'est sans compter le détournement du droit passerelle et du pécule de vacances.

Qu'ont alors fait les fraudeurs, originaires pour beaucoup de Charleroi et de sa région? Via 34 sociétés dormantes et grâce à de fausses identités de mineurs d'âge, de pensionnés ou de personnes décédées, obtenues via des hommes de paille, ils ont déclaré massivement de nouveaux employés. L'argent du chômage corona était versé sur des comptes de mules bancaires traditionnellement employées dans le cadre de fraudes financières, et embauchées dans des lieux interlopes. Au total, plus de 2 millions d'euros ont ainsi été méthodiquement détournés au préjudice de l'Onem entre mars et août 2020. Et c'est sans compter le détournement du droit passerelle ainsi que... le pécule de vacances auquel les faux employés avaient "droit". Sans parler non plus des victimes "collatérales", à savoir ceux dont l'identité a été usurpée et qui se retrouvent aujourd'hui plongés dans un enfer administratif.

15 suspects toujours détenus

L'entourloupe a finalement été repérée du côté de l'Onem et de l'ONSS. Le dossier est passé entre les mains des auditorats du travail locaux avant de passer au parquet fédéral et du magistrat Raphaël Malagnini et à l'instruction, au cabinet d'une juge bruxelloise. En décembre dernier, 25 perquisitions ont été menées et quinze personnes interpellées, inculpées et placées sous mandat d'arrêt. Ce lundi, ces quinze personnes étaient toujours placées en détention préventive, que ce soit en prison ou sous surveillance électronique. Parmi les préventions, des participations à une organisation criminelle en tant que membres ou dirigeants, du blanchiment et de multiples infractions aux lois sociales.

"Au parquet fédéral, face à la fraude sociale, on applique les mêmes méthodes que pour la répression du grand banditisme et cela produit de bons résultats", souffle un magistrat, qui précise que, malheureusement, une majorité de l'argent détourné n'a pas été recouvré.

Une fois le réseau décapité, reste maintenant à maîtriser le tempo. "Nous visons la fin de l'instruction au mois de mai et un procès en 2021", glisse-t-on au parquet fédéral, qui voit là une occasion de "démontrer que l'État et sa justice sont en capacité de réagir à ce genre de situation". Un timing plus qu'ambitieux.

"Un tel calendrier apparaît comme difficilement réalisable", réagit Me Yannick Balsarini, avocat d'un des prévenus soupçonnés d'être dirigeant de l'organisation criminelle présumée, toujours sous les verrous. "C'est le jeu du parquet fédéral de tenter d'aller vite pour maintenir les prévenus en détention avant le procès, mais il s'agit d'un dossier volumineux et technique, dans lequel des devoirs d'enquête seront demandés, cela paraît difficile", prévient-il.